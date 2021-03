Stiri pe aceeasi tema

- Carantina zonala pentru locuitorii comunei Recea si satele aflate in subordine a fost prelungita cu inca sapte zile, a informat, luni, purtatorul de cuvant al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Maramures, Dan Buca. Articolul Maramures: Carantina zonala pentru comuna Recea, prelungita…

- Un barbat de 33 de ani, din Timișoara, a primit 1.000 de lei amenda, dupa ce jandarmii aradeni l-au depistat in zona stației CFR din Arad, deși trebuie sa se afle in carantina la domiciliu. De asemenea, el a fost condus la un centru, unde iși va petrece urmatoarele 14 zile in carantina, cu suportarea…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a facut, astazi, un anunț legat de situația localitaților din jurul Timișoarei care sunt in carantina. ”Astazi, in cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, voi susține ridicarea carantinei pentru Dumbravița, Ghiroda, Giroc și Moșnița…

- Lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata. Documentul cu țarile pentru care se impune carantina la sosirea in Romania intra in vigoare marți, la ora 00.00. Lista a fost actualizata de Institutul Național de Sanatate Publica, in funcție de incidența COVID-19 in statele respective,…

- Institutul National al Patrimoniului (INP) anunta deschiderea sesiunii I/ 2021 a apelurilor de proiecte finantate din Timbrul Monumentelor Istorice (TMI), cu un total de 5.000.000 lei. Suma de 5.000.000 lei este disponibila pentru proiecte care se inscriu in cele patru categorii, si anume: interventii…

- În prezent, rata de infectare a coborât la 5,35, motiv pentru care Alba Iulia va ieși din carantina de uni noapte, potrivit unei decizii adoptate în sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Alba. „Desi…

- In Banie, weekend-ul incepe de vineri, și chiar de la ora 15.00, pentru ca voleibaliștii lui Danuț Pascu vor fi fața in fața cu unul dintre cei mai tari adversari din campionat, Arcada Galați. Intr-un turneu care se va desfașura in „Sala Polivalenta“, SCMU Craiova va fi gazda a trei meciuri extrem de…

- Carantina pentru localitatile Bragadiru si Chiajna a fost prelungita cu sapte zile, potrivit Institutiei Prefectului - Judetul Ilfov. "In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta emisa la propunerea Directiei de Sanatate Publica a judetului Ilfov,…