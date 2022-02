Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Ritivoiu, președintele PSD Timișoara, a fost numit prefect de Timiș printr-o decizie a guvernului joi, 27 ianuarie. Vineri a depus și juramantul. Acesta vine in locul lui Zoltan Nemeth (USR), dupa cinci luni de la eliberarea din funcție a acestuia.

- In aceasta dimineața s-a desfașurat in sistem videoconferința, cu respectarea masurilor de prevenire și limitare a infecției cu virusul SARS-COV-2, in prezența Secretarului de stat Gheorghe Sorescu și a Directorului general Teodor Iulian Gheorghe din Ministerul Afacerilor Interne, ceremonia de investire…

- Sorin Ionescu, directorul Colegiului Național Banațean, este oficial subprefect al județului Timiș. A depus juramantul in cadrul unei ceremonii de investire organizata joi, 13 ianuarie. El ii ia locul lui Andrei Molnar, de la UDMR.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri o atentionare nowcasting Cod galben de burnita valabila pana la ora 10.00 in zone din patru judete din Oltenia. In Gorj (zona joasa), Olt, Valcea (zona joasa) si Dolj se va semnala local burnita slaba, care depune polei. Intreaga tara este vizata…

- Un show care a scris istorie! Locul in care intoarcerea unui scaun poate reprezenta primul pas spre indeplinirea visului de o viata: de a fi cunoscut de o viata intreaga pentru modul in care canti! Este Vocea Romaniei... si revine, in curand, la PRO TV! Toti cei care iubesc muzica, cred in vocea lor…

- Chiar daca ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat ca Agentia pentru Calitatea si Marketingul Produselor Agroalimentare constituie una din prioritațile instituție pe care o conduce in mandatul sau, funcționarea efectiva a acesteia se amana cu inca un an, pentru ca nu exista fonduri pentru…

- In urma consultarii tuturor membrilor Biroului Permanent al PSD Valcea, fiind mandatat in unanimitate pentru a face propunerile pentru funcțiile de prefect și subprefect ale județului Valcea, am trimis conducerii centrale urmatoarele nominalizari: – Alin VOICULEȚ, pentru funcția de prefect – Florentina…

- Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, a declarat, marti seara, pentru News.ro , ca Bogdan Cojocaru este propunerea formatiunii pentru functia de prefect al judetului. Cojocaru a fost singura propunere in cadrul sedintei Biroului Judetean si va fi instalat in fruntea Prefecturii Iasi dupa ce Guvernul…