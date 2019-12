Stiri pe aceeasi tema

- Cu o luna inainte de finalul anului, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Iasi organizeaza o licitatie pentru realizarea unor lucrari de reparatii la opt centre aflate in subordine. Valoarea totala a contractului este de peste 596.000 de lei. Este vorba de lucrari la…

- Prefectul judetului Vaslui, Eduard Popica, a anuntat, marti, in cadrul unei conferinte de presa, ca si-a depus demisia din functie. Prefectul le-a multumit ziaristilor pentru colaborare si a declarat ca, in perioada urmatoare, va decide daca revine pe postul pe care l-a ocupat in cadrul Directiei…

- Anul acesta, Primaria Municipiului Constanta, prin Directia Generala de Asistenta Sociala, a inchiriat si amenajat cresa "Licuricii", singura cresa noua deschisa la Constanta in ultimii 30 de ani. Cresa "Licuricii" gazduieste 100 de copilasi. Este dispusa pe patru niveluri si are cinci sali de clasa,…

- CJ Harghita a alocat si in luna septembrie bani pentru functionarea sistemului de asistenta social, intrucat fondurile alocate de la Guvern s-au epuizat. Directorul DGASPC Harghita, Elekes Zoltan, a declarat presei ca este pentru al treilea an consecutiv cand institutia pe care o conduce se afla…

- Liviu Dragnea implinește astazi 57 de ani, dar este nevoit sa-și celebreze ziua in inchisoare, dupa ce conducerea penitenciarului Rahova i-a refuzat permisia de o zi. Prietena sa, Irina Tanase, a postat pe Instagram o fotografie a unei pagini de carte pe care este scris un sonet de dragoste. Poezia…

- Invartite, rasucite, melci-codobelci, cuiburi, poale-n brau, toate rumenite in cuptor, au transformat, marți, centrul Parcului Cancicov in raiul miresmelor. Dar sa o luam incetișor caci evenimentul a fost dedicat varstnicilor. E vorba despre „Placintele bunicilor”, concurs organizat de Direcția Generala…

- Politistii din Botosani vor sesiza Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) dupa ce o adolescenta de 16 ani a disparut, vineri, de la domiciliu, a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Maria Carp. Potrivit sursei citate, politistii…