Noul Peugeot 408, varianta sedan a lui 308. Modelul, destinat exclusiv pieței din China Constructorul francez a lansat noul model 408 pentru piața auto din China. Noul model este, de fapt, varianta sedan a hatchback-ului 308, așa cum releva aspectul noului model destinat exclusiv țarii asiatice. Interesant este ca acest model se bazeaza, in continuare, pe versiunea 408 introdusa in 2014, ceea ce inseamna ca noul model este, de fapt, un facelift care se aseamana ca design cu 308. Noul 408 se bazeaza pe platforma EMP2. Lungimea caroseriei este de... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

