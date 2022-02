O subvarianta a tulpinii de coronavirus Omicron care, potrivit unor studii, ar fi mai contagioasa decat versiunea originala a fost detectata in 57 de tari, a anuntat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite AFP. Omicron, care se raspandeste si sufera mutatii rapid, a devenit varianta dominanta in lume de cand a fost detectata pentru prima data in sudul Africii, in urma cu zece saptamani. In buletinul epidemiologic saptamanal, OMS a explicat ca aceasta varianta, care reprezinta peste 93% din totalul specimenelor de coronavirus recoltate in ultima luna, are mai multe subvariante:…