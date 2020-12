Stiri pe aceeasi tema

- Liderul interimar al Bisericii Ortodoxe Sarbe, arhiepiscopul Hrizostom, care a preluat functia dupa moartea patriarhului Irineu din cauza COVID-19 luna trecuta, a fost internat in spital dupa ce a fost testat pozitiv la coronavirus, a anuntat Biserica, noteaza AFP.

- Mii de sarbi i-au adus duminica un ultim omagiu la Belgrad lui Irineu, patriarhul Bisericii Ortodoxe Sarbe, care a murit de COVID-19 intr-un moment in care Serbia se confrunta cu o crestere a numarului de contaminari, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Aceasta tara balcanica de sapte milioane de…

- Patriarhul Irineu al Bisericii Ortodoxe Sarbe a decedat in urma infectarii cu noul coronavirus, a anuntat presedintele sarb Aleksandar Vucic vineri, pe contul sau oficial de Instagram, transmite Reuters. 'Am fost onorat sa va cunosc. Oameni ca Preafericirea Voastra nu pleaca niciodata', a scris Vucic…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sarbe, Irinej, a fost internat in spital, miercuri, dupa ce a fost testat pozitiv pentru coronavirus, a comunicat Patriarhia sarba, ce reprezinta cea mai numeroasa confesiune crestina din Serbia. Irinej, in varsta de 90 de ani, a fost „testat de rutina, in cadrul unei anchete…

- Ziarul Unirea Gergely Kovacs, arhiepiscopul romano-catolic de Alba Iulia, confirmat pozitiv cu COVID-19. Este internat in spital pentru a fi tratat Arhiepiscopul romano-catolic de Alba Iulia, Gergely Kovacs a fost internat in spital din motivul infectiei cu coronavirus, dupa ce in ultimele zile avea…