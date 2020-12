Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua Camere ale noului Parlament, ales in urma scrutinului din 6 decembrie, se intrunesc, luni, de la ora 12,00, in sedinte separate de deschidere a legislaturii 2020-2024, la convocarea presedintelui Klaus Iohannis. Sedintele vor fi prezidate de cel mai in varsta deputat, respectiv de cel mai…

- Suntem obișnuiți ca inainte de alegeri și pana in ziua alegerilor tarziu, pana la inchiderea urnelor, sa fim indemnați sa mergem la vot. Pentru ca votul nostru conteaza, este foarte important sa voteze fiecare dintre noi, e singura data intr-un ciclu electoral cand putem și noi sa ne exprimam, daca…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat ca, pe baza evaluarilor interne, PNL a castigat alegerile parlamentare, cu un scor care este posibil sa depaseasca 32%, dar asteapta rezultatul numararii voturilor, subliniind ca pentru formarea unei majoritati parlamentare liberalii…

- Parlamentul muntenegrean a validat vineri un ''guvern de experti'' care va fi condus de premierul Zdravko Krivokapic, sustinut de Biserica Ortodoxa Sarba, punandu-se astfel capat celor trei decenii de guvernare a socialistilor presedintelui Milo Djukanovic, relateaza Reuters si AFP.…

- FRF a mai caștigat o batalie cu Liga Profesionista de Fotbal. Locul lasat vacant in Comitetul Executiv de Bogdan Balanescu va fi luat de Ciprian Paraschiv, președintele lui Poli Iași. Surse ale GSP susțin ca pe parcursul ultimelor zile, oameni importanți din FRF și LPF au avut discuții la toate cele…

- Senatorul USR Sorina Presada, membru al Comisiei de administratie, afirma ca nu a avut loc sedinta in care s-ar fi acordat aviz de respingere cererii de reexaminare a presedintelui Iohannis pentru legea care stabileste ca Parlamentul si nu Guvernul fixeaza data scrutinului pentru alegerea Senatului…

- Rezultatul alegerilor prezidentiale americane din statul Pennsylvania, care l-ar putea trimite pe Joe Biden la Casa Alba, ar putea fi cunoscut chiar in cursul zilei de joi, a anuntat responsabila locala cu operatiunile de vot, relateaza AFP. "S-ar putea cu siguranta" ca rezultatul votului…