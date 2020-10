Stiri pe aceeasi tema

- Romania se numara printre statele cu cea mai mica pondere a companiilor asigurate impotriva incidentelor de securitate IT&C. Conform Eurostat, in 2019, 21% din companiile din UE care aveau cel putin 10 angajati au declarat ca sunt asigurate impotriva incidentelor de securitate IT&C. Statele membre cu…

- Doar 5% dintre companiile din Romania sunt asigurate impotriva incidentelor de securitate cibernetica, in timp ce la nivelul Uniunii Europene procentul este de 21%, arata datele Eurostat. In 2019, 21% din companiile din UE care aveau cel putin 10 angajati au declarat ca sunt asigurate impotriva incidentelor…

- Romania, lider in UE la lucrari de construcții in iulie, pentru a treia luna consecutiv. Creștere de peste 12% Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 12,2%, in iulie 2020, comparativ cu aceeasi luna din anul anterior, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat in randul statelor…

- Procurorul sef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi, a acordat un interviu prin videoconferinta publicatiei El Pais. Kovesi a declarat ca scopul mandatului sau la conducerea EPPO este sa arate ca legea este aceeași pentru toata lumea si ca Parchetul European este un mijloc de aparare…

- Fosta șefa DNA, numita in septembrie 2019 la șefia Parchetului European, a acordat, de la Bruxelles, un interviu pentru The Guardian. Laura Codruța Kovesi e descrisa in prestigioasa publicație britanica drept “cel mai curajos și mai distins candidat pentru acest post”.“Din poziția de șefa a DNA, agenția…

- Consumul in UE a consemnat, la inceputul pandemiei, cel mai sever declin din ultimii 20 de ani. Italienii, spaniolii și belgienii au redus cel mai mult cheltuielile Consumul real pe cap de locuitor al gospodariilor din zona euro a scazut cu 3,3%, in primul trimestru din 2020, dupa un declin de 0,4%…

- 606 parlamentari din 30 de țari din tot spectrul politic au emis o declarație comuna prin care au solicitat Partidului Comunist Chinez (PCC) sa opreasca imediat campania sistematica și brutala pentru eradicarea disciplinei spirituale Falun Gong. Printre semnatarii declarației se numara actuali și foști…

- Prognoza Comisiei este mult mai sumbra decat cea a guvernului și a Comisiei Naționale de Prognoza. Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat saptamana trecuta ca șe așteapta la o contracție economica intre 2 și 3% din PIB pentru acest an. Economia UE se afla intr-o cadere dramatica. Christine…