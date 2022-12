Noul ordin ANPC privind furnizarea de informații la comercializarea produselor alimentare Incepand cu data de 20 decembrie intra in aplicare ordinul ANPC nr. 201 din 19 aprilie 2022 și Ordinul 163/2021, prin care unitațile care produc și vand produse alimentare au obligația de a afișa la punctele de vanzare informații detaliate despre produsele comercializate. Aceste informații fac referire la gramaj, alergeni, valori nutriționale și ingrediente. In cazul valorilor nutriționale, informațiile trebuie sa fie cat mai specifice. Mai exact, toți comercianții au obligația de a afișa valoarea energetica a produselor și cantitațile de acizi grași saturați, grasimi, glucide, zaharuri,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deși vanzarea și servirea de mancarea expirata este, din pacate, o practica des intalnita in unitațile de alimentație publica din Romania, un restaurant a ținut sa intre in istoria amenzilor ANPC. Avea in frigidere alimente expirate de nu mai puțin de 3 ani. Restaurantul Moessia din Vadu a fost inchis…

- Altius a preluat pachetul majoritar al Petmart Online, urmand ca infuzia de capital sa fie utilizata pentru largirea bazei de clienti si dezvoltarea unor noi servicii si produse, anunta oficialii celor doua companii. Altius, principalul jucator in piata furnizorilor si distribuitorilor medicamentelor…

- Este concluzia la care au ajuns reprezentanți ai autoritaților și ai companiilor și asociațiilor profesionale din industria de self-care din Romania, din Europa și din alte zone ale lumii, la Conferința „Health Literacy – Driving Self-Care Forward”, organizata de RASCI. Publicitatea pentru medicamente…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a descoperit mai multe nereguli in urma verificarii a 305 magazine sub sigla Mega Image. Pe langa amenzile totale de 5,5 milioane de lei, au fost oprite de la comercializare produse in valoare de 170.000 lei, 12 locatii au fost inchise pentru maximum…

- Pana in acest moment, in perioada 7-19 octombrie 2022, comisarii ANPC au controlat 305 magazine, din peste 800 deținute de Mega Image, in Romania, la care se adauga și unul dintre depozitele lanțului, din județul Ilfov, informeaza un comunicat de presa. Potrivit sursei citate, in urma neregulilor constatate,…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul legii laptelui si produselor lactate, care prevede, intre altele, infiintarea, in Ministerul Agriculturii, a Observatorului laptelui si al produselor lactate care va monitoriza aceasta piata si va avea ca scop centralizarea datelor, urmarirea si analizarea…

- Actul normativ are ca obiect de reglementare crearea cadrului juridic in vederea stabilirii unor masuri si actiuni unitare pentru prezentarea si comercializarea produselor din sectorul laptelui si a produselor lactate. Proiectul prevede ”inscriptionarea informatiilor obligatorii privind etichetarea…