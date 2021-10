Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți israelieni au ironizat in spațiul online schimbarea numelui companiei lui Mark Zuckerberg, din Facebook in Meta, spunand ca noua denumire suna similar cuvantului „mort” in ebraica, scrie CNN, citata de News.ro.CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a anunțat joi, 28 octombrie, ca compania Facebook,…

- Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat ca iși va lansa propria rețea sociala in 2022, la cateva luni dupa ce un membru din staff-ul sau a dezvaluit celor de la Fox News aceste planuri. Se pare ca rețeaua se va numi „TRUTH Social” și este esențiala in incercarea lui Trump de a se…

- Cintareata britanica Adele a publicat marti un fragment din videoclipul unei noi melodii, intitulata "Easy On Me", prima dupa albumul "25" lansat in 2015 si premiat cu trofeul Grammy. Celebra pentru baladele sale ajunse in fruntea topurilor, cum ar fi "Hello" si "Someone Like You", Adele a publicat…

- In ziua in care Facebook a a avut parte de o cadere epica s-ar putea spune – practic celebra rețea a disparut de pe internet – a fost haos, potrivit marturiilor care ies acum la iveala. Angajații nu au putut intra in cladire. Aproape sapte ore, unele dintre cele mai utilizate platforme ale Facebook…

- WhatsApp, Facebook si Instagram, serviciile detinute de Facebook, nu au functionat ore intregi, luni seara. Twitter a ramas accesibil, iar utilizatorii s-au dezlanțuit. WhatsApp, Facebook (inclusiv Messenger)...

- Compania care deține platformele Facebook, Messenger, Instagram și WhatsApp, a anunțat printr-un mesaj pe Twitter ca lucreaza la remedierea situației. "Suntem conștienți ca unii oameni au probleme in a accesa aplicațiile și produsele noastre. Lucram la remedierea lucrurilor cat de rapid posibil și ne…

- Un fost avertizor de integritate din cadrul Facebook, responsabil de mai multe dezvaluiri incendiare cu privire la compania lui Mark Zuckerberg, și-a dezvaluit identitatea și noi informații într-un interviu, relateaza BBC.Frances Haugen, în vârsta de 37 de ani, a dezvaluit…

- TikTok a inceput sa testeze formatul Stories, care, cel mai probabil, va fi implementat si disponibil pentru toti utilizatorii retelei. Desi arata la fel ca Stories din Snapchat sau Instagram, implementarea TikTok are, totusi, o doza de originalitate. Si in cazul TikTok, formatul Stories va ocupa intreg…