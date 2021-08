Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona e gata sa cedeze mai mulți jucatori in aceasta vara pentru a echilibra bugetul salarial. Unul dintre fotbaliștii care ar putea fi disponibilizați este brazilianul Philippe Coutinho (29 de ani). Printre posibilele destinații ale lui Coutinho se numara și Lazio, clubul la care evolueza și romanul…

- Barcelona se afla intr-o situație extrem de dificila inaintea debutului de sezon. Dupa ce l-au pierdut pe Leo Messi, catalanii nu pot sa iși inregistreze nici transferurile facute vara aceasta. ...

- Leo Messi a fost surprins pe Parc des Princes inainte de a fi prezentat oficial ca noul jucator al lui PSG, imbracand tricoul francezilor. Leo va purta numarul „30” pe spate. Ajuns la o ințelegere cu PSG, argentinianul a fost surprins marți seara, pe Parc des Princes, stadionul unde evolueaza clubul…

- Lionel Messi a susținut, duminica, o conferința de presa, la desparțirea de FC Barcelona. Fotbalistul argentinian a inceput sa planga, inainte de a raspunde intrebarilor, informeaza Gazeta Sporturilor . „Am fost aici de la 13 ani. Dupa 21 de ani, plec cu soția mea și cei trei copiii ai mei. Vom reveni…

- Sau nu? Nu ar trebui sa auzim ceva și despre cum gandește cel mai bun fotbalist al planetei desparțirea de Barcelona? Sentimentalii suporteri ai Barcelonei traiesc zilele cele mai grele din viața lor inchinata echipei blaugrana și mai ales zeului Leo Messi. Desparțirea argentinianului de clubul care…

- Antrenorul echipei FC Barcelona, Ronald Koeman, a recunoscut ca este „ingrijorat“ de situatia lui Lionel Messi. Asta in conditiile in care starul argentinian si-a incheiat contractul cu clubul spaniol pe 30 iunie si nu si-a pus deocamdata semnatura pe un nou acord, informeaza EFE, citata de Agerpres…

- Barcelona vrea sa scape in aceasta vara de Philippe Coutinho (29 de ani, mijlocaș ofensiv). Cumparat in 2018 pentru 140 de milioane de euro de la Liverpool - suma-record pentru Barca -, Coutinho a dezamagit crunt in Catalunia, iar Ronald Koeman nu se va mai baza pe serviciile sale in noul sezon. ...

- FC Barcelona este noua campioana a Europei la handbal masculin, dupa ce a invins Aalborg cu 36-23 in finala de la Koln. Catalanii au intrat din nou in posesia trofeului dupa o pauza de 6 ani. Este cel de-al zecelea ciștig al Barcelonei in cel mai prestigios turneu din Europa. A fost cea mai dezechilibrata…