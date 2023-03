Noul motiv pentru care românii demisionează la foc automat în 2023 Angajații romani au inceput sa ridice ștacheta in 2023. Un salariu bun nu este de ajuns pentru ca personalul sa ramana fidel companiei, arata cel mai recent studiu publicat in presa business. Din ce in ce mai mulți angajați din Romania sunt nevoiți sa-și depuna demisiile din cauza lipsei de respect pe care superiorii ierarhici sau colegii o manifesta. Angajații cauta „respect autentic” din partea angajatorilor, nu disimulat, ce poate crește nivelul de respect, stima de sine, moralul persoanelor, respectiv productivitatea. Profesioniștii cauta sa fie tratați mai degraba ca niște colaboratori decat… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

