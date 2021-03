Ferrari a lansat noul monopost cu care va lupta pentru titlul mondial in Formula 1 in 2021. Scuderia Ferrari a organizat miercuri, 10 martie, un eveniment pentru prezentarea oficiala a noului bolid pe care il vor pilota Charles Leclerc și Carlos Sainz Jr. in noul sezon. Noul monopost se numește SF21, iar Ferrari spera sa obțina o performanța mai buna fața de anul 2020, in care a avut cel mai slab sezon din ultimii 40 de ani. ...