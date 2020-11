Noul Mitsubishi Eclipse Cross PHEV facelift 2021 urmeaza sa dea batai de cap concurentei europene

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a criticat noile masuri de izolare luate in Europa pentru limitarea raspandirii coronavirusului, pe care le-a numit "draconice", avertizand ca Joe Biden, rivalul sau in alegerile de marti, va imita aceste masuri dure si va zdrobi economia, relateaza…

- Cristian Tudor Popescu a vorbit, marți, la Europa FM despre libertatea de mișcare, in contextul restricțiilor ce au fost anunțate nu doar de autoritațile din Romania, ci și in alte țari Europene. „Sa ne gandim, vorbim de Germania, Polonia, Romania, sunt 3 țari care s-au aflat sub cizma ruseasca, care…

- Facebook a lansat in Europa aplicatia sa de dating, numita Facebook Dating. Este un serviciu prin care vrea sa ii ajute pe utilizatori "sa-si gaseasca perechea", anunta reteaua de socializare. Aplicatia e disponibila in 32 de tari europene, inclusiv Romania.

- Mitsubishi a anunțat in luna iulie ca nu va mai lansa modele complet noi in Europa, ca parte a noului plan de reducere a costurilor pentru urmatorii trei ani. In plus, presa internaționala a speculat ulterior ca nu producatorul japonez nu va mai importa Outlander, Eclipse Cross și ASX in Europa incepand…

- Politistii Serviciului Rutier au verificat, intr-o singura zi, 35 de autovehicule destinate transportului public de persoane si marfa si au aplicat 26 de sanctiuni contraventionale. Activitatile de control au avut loc in cadrul acțiunii TRUCK&BUS, care se desfașoara, la nivel național, in perioada 12…

- Europa se confurnta cu recorduri negative extreme in privința imbolnavirilor cu COVID-19. Multe țari comunitare au introdus deja noi restricții pentru a incetini raspandirea bolii. In topul țarilor europene cu cea mai mare raspandire a coronavirusului se menține Franța, care a inregistrat, miercuri,…

- State membre ale UE, in frunte cu Germania, acuza Parlamentul European ca pune in pericol planul de relansare de 750 de miliarde de euro si bugetul european multianual convenite cu mari dificultati, intrucat eurodeputatii insista asupra conditionarii accesarii fondurilor europene de statul de drept…

- Autoritațile europene le cer tinerilor sa respecte regulile de prevenție a infecției cu noul coronavirus, intrucat statisticile demonstreaza ca ei sunt responsabili pentru creșterea recenta a numarului de cazuri COVID, dupa cum relateaza Libertatea . Ministrul Sanatații din Marea Britanie, Matt Hancock,…