Stiri pe aceeasi tema

- Modificarile pe care Hamas le-a cerut la o propunere de incetare a focului facuta de Statele Unite sunt „nesemnificative” și includ retragerea completa a trupelor israeliene din Fașia Gaza, a declarat joi pentru Reuters un inalt lider al gruparii, conform jurnalul.ro. Secretarul de stat american Antony…

- Modificarile pe care Hamas le-a cerut la o propunere de incetare a focului facuta de Statele Unite sunt „nesemnificative” și includ retragerea completa a trupelor israeliene din Fașia Gaza, a declarat joi pentru Reuters un inalt lider al gruparii.

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a lansat duminica un apel la incetarea „imediata” a focului in Fasia Gaza, la eliberarea ostaticilor si la o crestere a ajutorului pentru enclava palestiniana supusa unui asediu israelian, relateaza AFP.

- Cateva mii de persoane, purtand pancarte si bannere in sprijinul palestinienilor, au marsaluit sambata la Madrid pentru a cere incetarea focului in Fasia Gaza si ruperea relatiilor intre Spania si Israel.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat despre eforturile de a livra ajutor umanitar in Fasia Gaza si de a ajunge la o pace echitabila si durabila in regiune in timpul unei intalniri cu liderul Hamas, Ismail Haniyeh, care a avut loc la Ista

- Rusia si coordonatorul ONU pentru Orientul Mijlociu fac apel la incetarea imediata a focului in Fasia Gaza - Ministrul rus de externe Serghei Lavrov și coordonatorul ONU pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, Tor Wennesland, au cerut miercuri o incetare imediata a focului in conflictul din…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, si Coordonatorul ONU pentru Procesul de Pace din Orientul Mijlociu au cerut miercuri o incetare imediata a focului in Fasia Gaza, dupa ce au purtat discutii la Moscova, a anuntat ministerul de externe de la Moscova. Tot miercuri, Israelul a anunțat ca va deschide…

- Discuțiile de la Cairo privind incetarea focului in Gaza ajung la „punctul critic”. Afirmația aparține ministrului de Externe din Israel, Israel Katz. La negocieri participa parțile implicate in conflictul din Gaza și diplomați din Egipt, Qatar și SUA. Ministrul israelian Israel Katz a descris discuțiile…