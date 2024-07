Ministrul Afacerilor Externe din noul guvern al Regatului Unit, David Lemmy, a plecat in prima sa calatorie in Orientul Mijlociu in aceasta poziție pentru a promova incheierea timpurie a razboiului. Potrivit Reuters, scrie "adevarul European", acest lucru a fost anunțat de serviciul de presa al Ministerului britanic de Externe. Lemmy se intalnește duminica in Israel cu premierul Benjamin Ne