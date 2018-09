Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Maracineanu s-a nascut la 7 mai 1975, la Bucuresti si a emigrat in Franta in 1984. In 1998, la Perth, Roxana Maracineanu a devenit prima sportiva din Franta care a cucerit tilul mondial la natatie. In 2000, ea a ocupat locul al doilea in proba de 200 metri spate la JO de la Sydney, fiind intrecuta…

- Fosta inotatoare franceza de origine romana Roxana Maracineanu a fost numita marti ministru al Sportului in Franta, inlocuind-o pe fosta campioana olimpica de scrima Laura Flessel, care si-a anuntat in cursul diminetii demisia surpriza, relateaza AFP si dpa. Nascuta la ...

- Campioana mondiala la 200 metri spate din 1998 si vicecampioana olimpica din 2000, Roxana Maracineanu, nascuta in 1975 la Bucuresti, a fost numita, marti, ministru al Sporturilor in Guvernul francez, in locul fostei scrimere Laura Flessel.

- Campioana mondiala la 200 metri spate din 1998 si vicecampioana olimpica din 2000, Roxana Maracineanu, nascuta in 1975 la Bucuresti, a fost numita, marti, ministru al Sporturilor in Guvernul francez, in...

- Campioana mondiala la 200 metri spate din 1998 si vicecampioana olimpica din 2000, Roxana Maracineanu, nascuta in 1975 la Bucuresti, a fost numita, marti, ministru al Sporturilor in Guvernul francez, in locul Laurei Flessel, scrie News.ro.Roxana Maracineanu s-a nascut la 7 mai 1975, la Bucuresti…

- Campioana mondiala la 200 metri spate din 1998 si vicecampioana olimpica din 2000, Roxana Maracineanu, nascuta in 1975 la Bucuresti, a fost numita, marti, ministru al Sporturilor in Guvernul francez, in locul Laurei Flessel.

- Roxana Maracineanu s-a nascut la 7 mai 1975, la Bucuresti si a emigrat in Franta in 1984. In 1998, la Perth, Roxana Maracineanu a devenit prima sportiva din Franta care a cucerit tilul mondial la natatie. In 2000, ea a ocupat locul al doilea in proba de 200 metri spate la JO de la Sydney, fiind intrecuta…

- La scurt timp dupa ce Laura Fessel a demisionat din functia de ministru al Sportului, Franta a desemnat o alta personalitate marcata pentru a ocupa acest post. Astfel, noul ministru este Roxana Maracineanu, o fosta inotaroare nascuta in 1975 la Bucuresti!