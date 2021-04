Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a depus juramantul de investitura la Palatul Cotroceni, Ioana Mihaila iși prezinta planurile ca ministru al sanatații intr-o conferința de presa care va avea loc la Ministerul Sanatații, la ora 19:30. Libertatea va transmite live text principalele declarații facute de noul ministru al sanatații:…

- UPDATE , ora 18:31 – Noul ministru al Sanatatii, Ioana Mihaila, a depus, miercuri, la Palatul Cotroceni, juramantul de investire in functie in fata presedintelui Klaus Iohannis. ‘Doamna ministru, preluati azi un minister foarte complicat, Ministerul Sanatatii, intr-o perioada foarte dificila, de pandemie.…

- Ioana Mihaila, noul Ministru al Sanatații, a depus miercuri juramantul in cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Cotroceni. Klaus Iohannis: "Doamna ministru va avea enorm de multe probleme de rezolvat."

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a semnat, azi, decretul privind numirea Ioanei Mihaila in functia de ministru al Sanatatii. Ceremonia de depunere a juramantului de investitura va avea loc astazi, ora 18:15, la Palatul Cotroceni, a informat Administrația Prezidențiala. Medicul Ioana Mihaila (fost…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, miercuri, intr-o conferința de presa, de la Palatul Victoria ca i-a trimis președintelui Klaus Iohannis propunerea USR-PLUS pentru funcția de ministru al Sanatații. Este vorba de medicul Ioana Mihaila, care din februarie este secretar de stat in același minister. „Imediat…

- Ioana Mihaila a fost desemnata de alianța USR-PLUS pentru a prelua funcția de ministru al Sanatații. Ea arata faptul ca a ajuns sa cunoasca foarte bine problemele din sistemul sanitar, asta pentru ca este medic, dar și pentru ca a ocupat funcția de secretar de stat in Ministerul Sanatații. „Prioritatea…

- Ioana Mihaila, propunerea Alianței USR PLUS pentru funcția de ministru al Sanatații. Anunțul liderilor Alianței Propunerea Alianței USR PLUS pentru funcția de ministru al Sanatații este medicul Ioana Mihaila. In aceasta dimineața, decizia a fost luata de catre conducerea Alianței, dupa ce coaliția a…

- Ioana Mihaila este numele vehiculat pentru funcția de ministru al sanatații, care ar putea fi propus de USR-PLUS.. Vlad Voiculescu a declarat vineri ca o va susține pe Ioana Mihaila, daca alianța USR-PLUS va decide ca aceasta sa ocupe funcția de ministru al Sanatații. Potrivit unor surse din alianța,…