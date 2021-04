Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE , ora 18:31 – Noul ministru al Sanatatii, Ioana Mihaila, a depus, miercuri, la Palatul Cotroceni, juramantul de investire in functie in fata presedintelui Klaus Iohannis. ‘Doamna ministru, preluati azi un minister foarte complicat, Ministerul Sanatatii, intr-o perioada foarte dificila, de pandemie.…

