- Nelu Tataru, noul ministru al Sanatatii, participa joi la prima sedinta de Guvern in noua calitate, inainte de a depune juramanul de investire. Acesta a facut apel la ajutorul colegilor din Guvern pentru a se evita un nou caz Suceava, unde zeci de persoane au luat COVID-19 din Spitalul Judetean."Mulțumesc…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat joi, 26 martie a.c., decretele prin care se ia act de demisia lui Victor Costache și nou ministru al Sanatații e Nelu Tataru, fost secretar de stat.Decret prin care se ia act de demisia domnului Victor Sebastian Costache, ministrul sanatații,…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi dupa-amaiaza ca a semnat decretul de numire a lui Nelu Tataru in funcția de ministru al Sanatații, dupa demisia lui Victor Costache, in plina pandemie de coronavirus. Iohannis a spus ca Nelu Tataru va depune juramantul in cursul acestei zile. In declarația susținuta…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, intr-o declarație de presa susținuta de la Cotroceni, ca a luat act de demisia lui Victor Costache și a semnat deja decretul de numire a noului ministru al sanatații, Nelu Tataru. Principalele declarații ale lui Klaus Iohannis: Am luat act de demisia dlui…

- Reacție dura dupa ce reprezentați ai Ministerului Sanatații au cerut ca in Romania sa inceapa o testare in masa pentru coronavirus. Alianta USR PLUS considera ca masura testarii tuturor bucurestenilor in acest moment este populista. USR-PLUS nu vede sensul testarii in masa in conditiile distantarii…

- Secretarul de stat Nelu Tataru, propunerea premierului Ludovic Orban pentru funcția de ministru al Sanatații, se afla la ora transmiterii acestei știri in drum spre București. El s-a aflat in ultimele 4 zile la Suceava, unde a izbucnit cel mai grav focar de coronavirus aparut in țara in randurile…

- Dr. Ioan Emilian Imbri, manager al Spitalului ”Victor Babeș”, a declarat, joi, la Realitatea PLUS ca demisia lui Victor Costache, din funcția de ministru al Sanatații, este din motive personale. Mai mult, acesta a precizat ca este ”extraordinar de greu” sa conduci, dand explicație pentru fiecare demers.”Eu…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat joi ca il va propune pentru functia de ministru al Sanatatii pe secretarul de stat Nelu Tataru. "In ceea ce priveste functia de ministru al Sanatatii, ii voi propune domnului presedinte al Romaniei Klaus Iohannis pe domnul secretar de stat Nelu Tataru. Domnul secretar…