Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, doreste ca personalul silvic sa fie „sprijinit logistic” prin arme letale sau neletale. Ministrul a anunțat ca montarea de GPS-uri pe mașinile care transporta material lemnos este obligatorie. „Voi face, ca ministru, tot ce-mi va sta in putinta…

- Orban susține o noua taxa auto: “Trebuie conceputa ca o taxa de poluare, iar cuantumul sa depinda de cantitatea de noxe eliberate in atmosfera” O noua taxa auto trebuie conceputa ca o taxa de poluare, dar poate fi gandita si ca un impozit variabil, pe proprietate, a declarat, joi, intr-o…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, afirma ca va face tot ce ii sta in putinta pentru a opri taierile ilegale, acestea reprezentand o problema stringenta, si a subliniat ca montarea de GPS-uri pe masinile care transporta material lemnos este obligatorie, scrie Agerpres. "Voi…

- "Cred ca ea trebuie sa fie conceputa ca taxa de poluare si cuantumul taxei sa depinda de cantitatea de noxe eliberate in atmosfera. Formulele care au fost incercate au intrat in contradictie cu reglementarile la nivel european. Se stie ca taxele indirecte trebuie sa respecte reglementarile europene.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca sustine introducerea unei taxe pentru autoturismele aflate la prima inmatriculare. Aceasta taxa ar trebui sa tin cont de cat de poluant este autovehiculul. Orban a spus ca nu se va introduce taxa decat atunci cand se va ajunge la o solutie agreata de Comisia…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anuntat miercuri, pe pagina sa de Facebook, ca va trimite corpul de control pentru a verifica toate angajarile si transferurile facute in ultimele sapte zile, sau programate pentru urmatoarele sapte zile si ca va face o analiza "la sange" a activitatii fiecaruia.…

- Doctor in climatologie și meteorologie, noul ministru al Mediului in Guvernul Orban a lucrat ca operator de sondaje și a fost consilier la Oficiul de Cadastru din Iași. Costel Alexe are 36 de ani și este liderul filialei municipale Iași a PNL, fiind deputat la al doilea mandat. Acesta este licențiat…

- PSD Cluj adreseaza mai multe intrebari miniștrilor Transporturilor, Mediului și Apelor și Padurilor vizavi de poluarea lacului Tarnița, sursa principala de alimentare cu apa a clujenilor. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!