- Noul premier Marcel Ciolacu a oferit un amplu interviu publicației Euractiv, in care a vorbit inclusiv despre obiectivul Romaniei de a adera la spațiul Schengen. Ciolacu a spus ca Romania a invațat din greșelile trecutului, iar miniștri care au fost implicați in acest dosar nu se mai regasesc in noul…

- Lucian Bode va fi vicepreședinte al Camerei Deputaților, a anunțat miercuri președintele PNL, Nicolae Ciuca. Fostul ministru de Interne in cabinetul Ciuca nu a mai fost nominalizat de PNL pentru o poziție in Guvernul Ciolacu.

- Liderii coaliției discuta marți structura noului Guvern și se va decide daca UDMR ramane sau nu la guvernare. Este ziua decisiva in ceea ce privește formarea viitorului guvern. Dupa-amiaza, la finalul consultarilor cu președintele Iohannis, premierul desemnat, Marcel Ciolacu, va avea o intalnire cu…

- Ministrul de Interne a declarat, miercuri, ca ancheta coordonata de procurorii bucureșteni in cazul fetiței de 12 ani, ucisa și bagata in lada canapelei, este secreta, astfel ca nu poate da detalii. Lucian Bode uita insa ca dosarul dispariției copilei a fost deschis la inceputu lunii mai, doar la poliție,…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, miercuri, ca ancheta in cazul fetei de 12 ani gasite moarta in canapea se desfasoara in mai multe tari, iar cei vinovati vor fi trasi la raspundere cat mai repede, scrie Mediafax.Lucian Bode nu a oferit detalii din acesta, aceasta fiind una secreta.…

- „Ziua porților deschise la MAI” a ajuns la cea de-a XIII-a ediție in cadrul Ministerului de Interne. Un copil a preluat, sub forma unui joc, funcția de ministru de Interne, in locul lui Lucian Bode.„Este un eveniment care a devenit tradiție și este modul nostru de a sarbatori impreuna Ziua Internaționala…

- Procurorii DNA fac marți dimineața percheziții la sediul Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR) din subordinea Ministerului de Interne. E vorba despre un contract de achiziții din 2020, cannd ministru de Interne era Marcel Vela (PNL). Procurorii ar investiga achiziții de echipamente realizate…