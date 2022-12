Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a decis arestarea preventiva a lui Niculae Badalau, consilier de conturi in cadrul Curtii de Conturi a Romaniei si vicepresedinte al Autoritatii de Audit din cadrul aceleiasi institutii, fost ministru al Energiei. Mandatul de arestare emis azi nu este definitiva. El este acuzat…

- La Guvern au inceput remanierile. Deputatul PAS Dumitru Alaiba a devenit noul ministru al Economiei dupa ce Sergiu Gaibu a demisionat, iar Rodica Iordanov a luat locul noului ministru al Mediului, in locul lui Vladimir Bolea. Miniștrii proaspat numiți ne promit schimbari in bine, dar ce parere au cetațenii…

- Dumitru Alaiba, desemnat ministru al Economiei, și Rodica Iordanov - numita ministru al Mediului, au depus astazi juramintul, in cadrul unei ceremonii la care au participat premierul Natalia Gavrilița și președintele Maia Sandu. In cadrul discursului susținut cu prilejul investirii in funcție a noilor…

- Deputatul PAS Dumitru Alaiba da asigurari ca, dupa investirea in funcția de ministru al Economiei, lucrurile in acest sistem se vor mișca cu mai multa energie. „Am acceptat cu onoare propunerea doamnei Natalia Gavrilița PM de a prelua funcția de Ministru al Economiei. In cazul in care demersul va fi…

- Dumitru Alaiba va fi numit noul ministru al Economiei, iar Rodica Iordanov va fi noul ministru al Mediului. Anunțul a fost facut de prim-ministrul Natalia Gavrilita inainte de ședința Guvernului. „In ultima perioada am avut cateva consultari bazate pe analiza in privința eficienței instituțiilor statului…

- Partidul Dezvoltarii și Consolidarii Moldovei (PDCM) va participa la alegerile generale locale din Republica Moldova din anul 2023. Anunțul a fost facut de fostul premier, Ion Chicu. Astfel, candidatul la șefia primariei Chișinau este Anatol Usatai, ex-ministru al Economiei și Infrastructurii.

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Angel Tilvar a depus juramantul de investitura, luni seara, la Palatul Cotroceni, și a devenit oficial noul ministru al Apararii Naționale. Aflat la al cincilea mandat de parlamentar, senatorul PSD vine sa ocupe funcția lasata libera prin demisia lui Vasile Dincu. „La…

- Georgia Meloni a depus astazi juramintul pentru functia de prim-ministru al Italiei. Ea a fost numita de presedintele Sergio Mattarella, dupa consultari cu toate grupurile parlamentare. Giorgia Meloni l-a numit pe Giancarlo Giorgetti, din cadrul Ligii lui Matteo Salvini, ministru al Economiei. Potrivit…