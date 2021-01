Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al statului New York, Letitia James, a dat joi in judecata politia din New York City (NYPD) pentru folosirea excesiva a fortei la protestele pentru justitie rasiala din vara anului trecut, relateaza CNBC.

- Regia Nationala a Padurilor (RNP) - Romsilva a pus in vanzare pentru sarbatorile de iarna din acest an aproape 43.000 de pomi de Craciun, la preturi intre 15 si 35 de lei, insa incurajeaza folosirea brazilor in ghivece pentru a putea fi ulterior transplantati si, practic, redati naturii, a declarat…

- Marea Britanie a devenit prima țara din lume care a aprobat folosirea vaccinului anti-COVID dezvoltat de Pfizer/BioNTech pe scara larga. Autoritatea de reglementare britanica MHRA spune ca vaccinul, care ofera o protecție de pana la 95% impotriva COVID-19, este sigur, iar imunizarile ar putea incepe…

- Zitec, lider pe piața de IT & Digital Marketing din Romania, specializat in dezvoltarea de soluții și servicii de transformare digitala, a preluat recent echipa și portofoliul Under Development Office, agenție de dezvoltare software specializata in aplicații mobile și una dintre cele mai populare firme…

- O serie informatii date “din casa” de președintele PSD, Marcel Ciolacu, nu au fost prea ”gustate” de colegul sau, Sorin Grindeanu. Ciolacu a vorbit, in presa centrala, de un moment halucinant cand, impreuna cu Grindanu, au jurat pe o icoana ca nu au fost colaboratori ai serviciilor secrete. Informația,…

- O provocare in calea digitalizarii este faptul ca in Romania avem peste 10.000 de acte normative si o digitalizare a acestora ar duce la o strutocamila, de aceea eforturile ar trebui concentrate si pe zona de simplificare a legislatiei, a declarat marti, presedintele Asociatiei Patronale a Industriei…

- O provocare in calea digitalizarii este faptul ca in Romania avem peste 10.000 de acte normative si o digitalizare a acestora ar duce la o strutocamila, de aceea eforturile ar trebui concentrate si pe zona de simplificare a legislatiei, a declarat marti, presedintele Asociatiei Patronale a Industriei…

- Sectorul public se afla intr-o situatie delicata sub aspectul digitalizarii, dar cred ca vom gasi solutii, astfel incat contactul publicului larg si al operatorilor economici cu aceste institutii sa se faca printr-un click sau maxim cinci, fara a sta la rand la ghiseu, a afirmat, marti, secretarul de…