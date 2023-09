Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru ucrainean al apararii Oleksii Reznikov a precizat ca o zi de razboi impotriva Rusiei costa Ucraina 100 de milioane de dolari și ca fondurile vin in vasta lor majoritate din bugetul de stat, relateaza Ukraiinska Pravda și Hotnews. El a facut comentariile in cadrul unui amplu interviu acordat…

- Presedintele Volodimir Zelenski l-a propus pe Rustem Umerov, seful agentiei de privatizare a Ucrainei, pentru a ocupa functia de ministru al apararii care a ramas vacanta, in plin razboi, in urma demisiei lui Oleksii Reznikov, ceruta de seful statului. Candidatura lui Umerov trebuie sa fie aprobata…

- Razboi in Ucraina, ziua 558. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, l-a demis pe ministrul Apararii, Oleksii Reznikov, aflat in functie de la inceputul razboiului si l-a numit pe Rustem Umerov, un politician si om de afaceri cu origini in Crimeea.

- Razboi in Ucraina, ziua 558. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, l-a demis pe ministrul Apararii, Oleksii Reznikov, aflat in functie de la inceputul razboiului si l-a numit pe Rustem Umerov, un politician si om de afaceri cu origini in Crimeea.

- Razboi in Ucraina, ziua 558. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, l-a demis pe ministrul Apararii, Oleksii Reznikov, aflat in functie de la inceputul razboiului si l-a numit pe Rustem Umerov, un politician si om de afaceri cu origini in Crimeea.

- Razboi in Ucraina, ziua 558. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, l-a demis pe ministrul Apararii, Oleksii Reznikov, aflat in functie de la inceputul razboiului si l-a numit pe Rustem Umerov, un politician si om de afaceri cu origini in Crimeea.

- Volodimir Zelenski a salutat duminica seara decizia "istorica" a Regatului Tarilor de Jos si a Danemarcei de a livra Ucrainei un total de 61 de avioane de lupta americane F-16, relateaza AFP, citat de Agerpres."Luptatorii nostri vor primi 42 de super-avioane de lupta" din Tarile de Jos, a scris seful…

- Batalii intense in nord-estul Ucrainei - Viceministrul ucrainean al Apararii, Hanna Maliar, raporteaza confruntari grele, dar forțele Kievului iși pastreaza pozițiile și obțin caștiguri in anumite zone. Maliar a dezvaluit ca forțele ruse incearca sa ii inlature pe ucraineni din pozițiile ridicate in…