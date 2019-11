Noul ministru al Agriculturii, despre pesta porcina: Suntem in pericol de a ne inchide pe ani de zile exportul

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul nu are nicio intentie sa anuleze voucherele de vacanta, acestea vor fi acordate in continuare, a declarat joi ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la deschiderea Targului de Turism al Romaniei. "Nu avem nicio intentie sa oprim voucherele de vacanta,…

- Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, a spus ca a votat astazi pentru ca Romania sa fie o țara respectata in Europa. Virginel Iordache a declarat ca votul sau a fost pentru ca romanilor sa le fie mai bine. „Am votat pentru ca romanii sa fie recunoscuți ca cetațeni europeni adevarați și nu de…

- La evenimentul electoral au fost prezenți pe scena membri ai cabinetului Dancila și reprezentanți ai organizațiilor din vestul țarii. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, le-a spus oamenilor prezenți ca au de „plivit” in 10 noiembrie, iar in 24 de „recoltat”… Dancila a spus in…

- Sunt speranțe in domeniul construcțiilor, unde muncitorii romani spun ca, datorita unor avantaje care țin și de viața de familie, dar și de aspecte financiare, nu mai vor sa plece peste granița perioade mari de timp. Majorarea salariului minim pe economie și scaderea anumitor taxe a descurajat munca…

- A pune o sunca pe masa pare ca va deveni din ce in ce mai scump, in acest an, in contextul in care preturile la carnea de porc din Europa ating niveluri maxime ale ultimilor sase ani, scrie Financial Times, care noteaza ca fermierii romani sunt cei mai afectati de pesta porcina africana.

- În disputa privind subvențiile europene ale Airbus, guvernul SUA strânge șurubul. La câteva ore dupa hotararea favorabila a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), Washingtonul prezinta o lista de opt pagini cu produsele din Europa, care vor fi taxate vamal în plus, pâna…

- Pesta porcina evolueaza in peste 300 de localitați din 25 de județe, cu peste 1.100 de focare Cele mai multe focare active sunt in Teleorman (291), Giurgiu (182) și Dolj (163), informeaza Mediafax.Potrivit ANSVSA, pesta porcina africana evolueaza in 316 localitați din 25 de județe, cu un numar de ...

- Inca 53 de cazuri noi de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in cinci județe și București, numarul total al imbolnavirilor depașind 18.000, anunța Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate…