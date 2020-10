Noul magazin LIDL din centrul Municipiului Alba Iulia este aproape finalizat In virtutea condițiior speciale impuse de vreme sau de pandemie, LIDL Romania iși continua lucrarile la magazinul din municipiul Alba Iulia, care va fi situat in Centru, in zona Pieței Sifor. Construcția noului magazin prinde tot mai mult contur și se apropie tot mai repede de finalizarea lucrarii. Arhitecții dezvoltatorului au propus de data aceasta o construcție diferita de aspectul consacrat al lanțului de supermarketuri. Vorbim acum de o construcție cu doua etaje, cu un aspect modern, care cadreaza mai bine cu imprejurimile. Mai mult, la strada se va ridica un ansamblu care sa dea continuitate… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

Sursa articol si foto: albaiuliainfo.ro

Noul magazin LIDL din centrul Municipiului Alba Iulia, un pas inainte spre a fi finalizat! In virtutea condițiior speciale impuse de vreme sau de pandemie, compania germana LIDL iși continua lucrarile la magazinul din municipiul Alba Iulia, care va fi situat in Centru,…

