Stiri pe aceeasi tema

- Meta este pregatita sa lanseze Threads, o alternativa la Twitter. Alternativa Meta la Twitter, numita Threads, va fi disponibila cel putin pentru o parte a utilizatorilor smartphone-uri, incepand de joi, transmite News.ro. Dupa mai multe luni de dezvoltare si teste, Meta este pregatita sa lanseze Threads.…

- Elon Musk si Mark Zuckerberg sunt "cat se poate de seriosi" in privinta unui schimb de lovituri in Octogon, iar fanii vor trebui sa plateasca daca vor dori sa urmareasca, relateaza CNBC. Presedintele UFC, Dana White, a declarat joi, pentru TMZ Sports, ca a vorbit cu ambii miliardari despre schimbul…

- Spill, o noua retea sociala, care functioneaza pe principii similare cu Twitter, dar pune accent pe continutul vizual, este disponibila in magazinul oficial de aplicatii pentru iPhone. Noua platforma este construita de un grup de fosti angajati Twitter. CEO-ul Alphonzo “Phonz” Terrell era sef editorial…

- Mai mulți investitori de pe piața crypto au propus o acțiune in justiție impotriva miliardarului Elon Musk (Tesla, SpaceX, Twitter, PayPal), pe care il acuza ca le-ar fi provocat pierderi de miliarde de dolari, prin manipularea criptomonedei Dogecoin, transmite Reuters, citat de News.ro.

- In campania sa de a pastra președinția Turciei, Recep Tayyip Erdogan are o arma secreta: reprimarea rețelelor sociale inspirata parțial de Europa. Președintele truc și partidul sau de guvernamant au adoptat noi reguli in stilul UE pentru a-și consolida controlul asupra platformelor digitale inainte…

- Președintele truc și partidul sau de guvernamant au adoptat noi reguli in stilul UE pentru a-și consolida controlul asupra platformelor digitale inainte de alegerile din aceasta luna, scrie Politico.eu .In campania sa de a pastra președinția Turciei, Recep Tayyip Erdogan are o arma secreta: reprimarea…

- Theodor Andrei a urcat pe scena in cea de-a doua semifinala Eurovision care a avut loc joi, 11 mai, la Liverpool. Reprezentația artistului a starnit critici dure din partea jurnaliștilor. Ce au spus despre el.

- Incidentul a facut ca postari care nu ar fi trebuit sa fie vazute de nimeni, in afara de cei mai apropiați prieteni ai utilizatorului, sa fie afișate la liber pentru toata lumea, a recunoscut compania dupa cateva saptamani de dezvaluiri in spațiul public, relateaza The Guardian.Funcția Circles de pe…