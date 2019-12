Noul Lincoln Aviator are stergatoare incalzite-VisioBlade 2020 Aici nu vorbim de parbriz incalzit ci de lamelele stergatoarelor care sunt incalzite atunci cand este actionat butonul de dezaburire.



Sistemul se numeste VisioBlade si este oferit doar pentru gama Lincoln Aviator vandut pentru piata din SUA.





… Citeste articolul mai departe pe autolatest.ro…

Sursa articol si foto: autolatest.ro

