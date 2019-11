Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia "ISIS (Stat Islamic in Irak si Siria -n.red.) are un nou lider. Stim exact cine este!", a afirmat Donald Trump prin Twitter, fara a oferi detalii. Reteaua terorista Stat Islamic (Stat Islamic in Irak si Siria, Stat Islamic in Irak si Levant, Daesh) a confirmat joi moartea liderului Abu…

- Persoana care l-a tradat pe liderul ISIS ar putea primi pana la 25 de milioane de dolari din recompensa uriașa promisa de Statele Unite celor care ofera informații ce vor duce la gasirea și capturarea fostului lider al gruparii jihadiste Stat Islamic. Abu Bakr al-Baghdadi a fost localizat datorita unor…

- Gruparea jihadista Stat Islamic a confirmat joi moartea lui Abu Bakr al-Baghdadi și a anunțat cine este succesorul acestuia in fruntea ISIS. Intr-un mesaj postat de gruparea jihadista adresat ”Catre musulmani, catre mujahedini, soldati ai ISIS” se arata ca ”il plangem pe comandantul credinciosilor,…

- Informatii neconfirmate afirma ca ar putea fi vorba de o operatiune militara impotriva gruparii Stat Islamic din Siria.Alocutiunea prezidentiala va avea loc la ora locala 09:00 (13:00 GMT), a precizat purtatorul de cuvant intr-un scurt comunicat de presa, potrivit Agerpres"Tocmai…

- Președintele american Donald Trump a raspuns acuzațiilor potrivit carora Washingtonul ar fi abandonat aliații kurzi din Siria spunând ca insurgenții kurzi "nu au ajutat (SUA) în cel de-al Doilea Razboi Mondial", menționând în acest sens Debarcarea din Normandia, informeaza…