Noul Land Rover Defender Commercial 90 D200 are un pret de pornire cu TVA de 55.000 euro

Stiri pe aceeasi tema

- Dan Goicea, CEO si fondator al agentiei de turism Cocktail Holidays, cu afaceri de 25 mil. euro in 2019, spune ca declaratiile facute premierului Ludovic Orban saptamana trecuta reprezinta un punct bun de pornire, insa fara niste norme clare de aplicare transmise imediat nu poate avea o opinie relevanta…

- Primaria municipiului Aiud organizeaza in data de 25 martie 2020, ora 13.00, la sediul din Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, licitatia publica deschisa cu strigarea prețului pentru vanzarea terenului cu suprafața de 283 mp, inscris in CF nr. 71719 Aiud, nr. top/cad. 71719, domeniul privat al Municipiului…

- La jumatatea anului trecut, Lexus a publicat primele imagini și detalii referitoare la RX facelift. Imbunatațirile pregatite de constructorul nipon au vizat atat aspectul estetic, cat și comportamentul rutier. Partea frontala a lui Lexus RX facelift propune prize de aer mai mari, lumini de ceața repoziționate…

- Municipalitatea organizeaza licitatie prin oferta in plic inchis pentru valorificarea lotului de 223 de vehicule fara stapan sau abandonate trecute in proprietatea municipiului Constanta in baza Legii nr.421 2002. Pretul de pornire a licitatiei este de 16.100 euro. Persoanele interesate sa achizitioneze…

- Planul prezentat marti de presedintele american, Donald Trump, este "un important punct de pornire pentru revenirea la masa negocierilor", au apreciat Emiratele Arabe Unite (EAU), salutand aceasta "initiativa serioasa", noteaza AFP. "Emiratele Arabe Unite apreciaza eforturile constante ale Statelor…

- Litografii ale unor opere semnate de Dali, Picasso, Magritte, Matisse, Chagall sau Modigliani, cu preturi de pornire intre 150 si 1.000 de euro, deschid, joi, 30 ianuarie, de la ora 19,00, prima licitatie de grafica europeana a anului, organizata de Artmark. Potrivit unui comunicat transmis…

- Ocean, SUV-ul electric dezvoltat de start-up-ul Fisker, a fost prezentat in cadrul Consumer Electronics Show. Productia modelului va incepe in 2021, iar pretul anuntat pe piata din SUA este de 37.499 de dolari. Fisker Ocean va fi disponibil atat in...

- Cu o rata de adjudecare de peste 55%, o serie de lucrari intrate in patrimoniul muzeal și multe altele in colecții ale unor importanți colecționari locali și internaționali, Licitația Quadro #27 a fost un real succes. Dorim sa mulțumim tuturor colaboratorilor noștri, dar mai ales iubitorilor de arta…