- Dupa 1-1 cu CS Mioveni, FCSB va juca joi in manșa secunda din turul 3 al Conference League, cu Dunajska Streda. Dupa 1-0 in tur, FCSB va primi vizita slovacilor. Meciul se va de la ora 20:30, pe Arena Naționala Azi, patronul FCSB a anunțat ca fundașul dreapta Valentin Crețu (33 de ani) urmeaza sa revina…

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, e incantat de evoluția echipei sale din meciul cu Dunajska Streda, caștigat de roș-albaștri cu 1-0, in prima manșa din turul III al Conference League. Joi dimineața, Becali a trasat principalele concluzii ale partidei din Slovacia, comentand și evoluțiile celor…

- Exclusivitate. Din culisele transferului lui Bogdan Rusu la FCSB Atacantul Bogdan Rusu, de la CS Mioveni, a semnat luni la pranz contractul cu FCSB, iar astazi va fi introdus pe teren in meciul cu slovacii de la Dunajska Streda, in Conference League.Pentru acest ”varf” de atac, Gigi Becali le va plati…

- Adrian Mititelu (54 de ani), patronul de la FCU Craiova, a dezvaluit ca a avut doua tentative de a-l transfera la echipa sa pe Bogdan Rusu (32), atacantul cumparat luni de FCSB de la CS Mioveni. Gigi Becali l-a transferat in regim de urgența pe Bogdan Rusu, cel mai important jucator de la CS Mioveni,…

- Alexandru Pelici, antrenorul celor de la CS Mioveni, il caracterizeaza pe Bogdan Rusu, abia transferat de FCSB: „E un «vulpoi»! Poate face fața la orice echipa din Romania”. Atacantul in varsta de 32 de ani a fost prezentat ieri de FCSB și are șanse mari sa debuteze miercuri, in prima manșa din turul…

- David Miculescu și Bogdan Rusu au semnat luni, azi vor face deplasarea in Slovacia, iar joi vor fi titulari in Europa, cu Dunajska Streda, in turul 3 din Conference League. In 2008, FCSB a procedat la fel cu Toja, care dupa ce a aterizat de la Dallas a intrat titular cu Galatasaray, in turul din barajul…

- Gigi Becali (64 de ani), patronul FCSB, a explicat astazi cum a realizat transferul atacantului Bogdan Rusu (32), cumparat de la CS Mioveni. FCSB a rezolvat astazi doua transferuri in regim de urgența, cu doar doua zile inainte de turul „dublei” cu Dunajska Streda din runda 3 preliminara a Conference…

- Fundașul estronian Joonas Tamm (30 de ani) a debutat la FCSB in meciul cu Saburtalo, 0-1, din preliminariile Conference League, avand o prestație extrem de slaba. Daca trece de Saburtalo, FCSB va da peste cel mai probabil de Dunajska Streda (Slovacia), dupa ce aceștia s-au impus in deplasarea de la Vikingur (Insulele…