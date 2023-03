Noul iubit al Madonnei. Un boxer de 29 de ani? Soarele a rasarit din nou pe strada ei! Madonna iubește și este iubita. Artista e cunoscuta pentru relațiile pe care le-a avut, de-a lungul timpului, cu barbați mult mai tineri. In prezent, vedeta de 64 de ani se iubește cu un boxer de doar 29 de ani. Diferența de varsta de 35 de ani pare ca nu sta in calea fericirii celor doi amorezi. Dupa cateva zile de speculații in presa internaționala, Madonna a confirmat relația cu mult mai tanarul boxer. Saptamana aceasta, diva și Josh Popper au fost surprinși impreuna la un meci de box desfașurat in New York.…