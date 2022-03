Noul iPad Air vine cu chipset M1

La un an si jumatate distanta de modelul anterior, o noua versiune a tabletei iPad Air va intra pe piata. Aceasta arata la fel ca vechea versiune, insa vine cu doua avantaje importante. In primul rand, este prima tableta din aceasta serie ce foloseste un chipset M1. Dotat cu un procesor cu 8 nuclee, acesta este cu 60% mai rapid decat A14 Bionic, conform celor de la Apple. Cipul grafic, si el cu 8 nuclee, ofera o putere dubla de procesare, care ar trebui sa fi vizibila in special in jocuri. In al doilea rand, noul iPad Air are suport 5G, la fel, o premiera pentru aceasta serie. Printre celelalte…