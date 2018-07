Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane, descoperite in stare de inconștiența in localitatea Amesbury, situata la mica distanța de Salisbury, sunt in stare critica dupa ce au fost expuse la substanța Novichok, agent neurotoxic dezvoltat in secret de Uniunea Sovietica, folosit in cazul fostului spion rus Serghei Skripal, scrie…

- Doua persoane, descoperite în stare de inconstienta în localitatea Amesbury, situata la mica distanta de Salisbury, sunt în stare critica dupa ce au fost expuse la substanta Novichok, agent neurotoxic dezvoltat în secret de

- Neil Basu, un oficial de rang inalt din cadrul politiei britanice, responsabil cu coordonarea actiunilor de combatere a terorismului, a declarat ca "rezultatele testelor primite de la (laboratorul) Porton Down arata ca cele doua persoane au fost expuse la agentul neurotoxic Novichok". Ambii pacienti…

- Doua persoane, descoperite in stare de inconstienta in localitatea Amesbury, situata la mica distanta de Salisbury, sunt in stare critica dupa ce au fost expuse la substanta Novichok, agent neurotoxic dezvoltat in secret de Uniunea Sovietica, folosit in cazul fostului spion rus Serghei Skripal.

- Cei doi britanici care au fost gasiti sambata in stare critica la sambata la Amesbury, oras din sudul Angliei, situat la cativa kilometri de Salisbury unde fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa au fost victimele unei tentative de otravire in luna martie, au fost expusi la acelasi agent neurotoxic…

- Neurotoxina folosita pentru a-l otravi pe fostul spion rus Serghei Skripal si pe fiica sa Iulia a fost "in forma lichida", conform Departamentului pentru Mediu din Marea Britanie, scrie News.ro citand BBC.

- Iulia Skripal, fiica fostului spion rus Sergei Skripal, a fost externata din spital in cursul zilei de marți, anunța Sky News. Femeia in varsta de 33 de ani a fost și ea otravita cu neurotoxina Novichok, dar s-a recuperat mai rapid decat tatal ei, scrie digi24.ro.

- Yulia Skripal, fiica fostului spion rus Sergei Skripal, va fi externata din spital in cursul zilei de marți, anunța Sky News. Femeia in varsta de 33 de ani a fost și ea otravita cu neurotoxina Novichok, dar s-a recuperat mai rapid decat tatal ei.