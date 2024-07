Stiri pe aceeasi tema

- La 25 iulie, Consiliul Directorilor Executivi ai Grupului Banca Mondiala (GBM) a anunțat ca a aprobat un imprumut de 599,1 mil. euro pentru Romania, un semn clar al increderii instituțiilor financiare internaționale in politicile economice ale Guvernului Ciolacu.

- Romania datoreaza, in parte, propria creștere economica investițiilor americane, a declarat premierul Marcel Ciolacu, miercuri, la recepția gazduita de Ambasada SUA cu ocazia Zilei Independenței Americii

- Politicile guvernamentale au facut ca Romania sa aiba o economie in creștere progresiva, in acest an, care va continua și in 2025, in conditiile temperarii inflatiei si ale redresarii treptate a cererii externe, dar mai ales pe fondul conduitei politicii fiscale si al utilizarii fondurilor europene…

- Perspectiva de crestere pentru economia Romaniei in acest an este de doar 1,6%, in temperare fata de 2,1% in 2023, a declarat, joi, Andrei Radulescu, membru al Comitetului Bretton Woods si cercetator senior la Institutul de Economie Mondiala, Academia Romana. „Care sunt perspectivele pentru economia…

- Analistii financiari din cadrul asociatiei CFA Romania estimeaza ca leul se va deprecia pana la un curs mediu de 5,0719 lei/euro in urmatoarele 12 luni, in timp ce rata anticipata a inflatiei va inregistra o valoare medie de 5,73%, in crestere de la 5,33% in exercitiul anterior.

- Romania incepe anul 2024 cu o creștere economica modesta, potrivit datelor oferite de Institutul Național de Statistica. Produsul Intern Brut a inregistrat un avans de 0,5% in perioada ianuarie-martie, comparativ cu ultimul trimestru din 2023.

- De la aderarea la Uniunea Europeana, Romania a avut o creștere economica rapida in regiune, dar care nu este lipsita de riscuri din cauza deficitului bugetar și al gradului mare de indatorare a țarii.