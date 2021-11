Stiri pe aceeasi tema

- Noul Guvern vrea sa ia masuri rapide de combatere a pandemiei de coronavirus, prin accelerarea vaccinarii si o testare masiva in urmatoarele 60 de zile, dar in acelasi timp sa aloce bani pentru investitii in intreg sistemul de sanatate, inclusiv industria farmaceutica si resursele umane din domeniu.

- A sasea extragere saptamanala la Loteria de Vaccinare va avea loc duminica si va fi difuzata pe TVR 1, la orele 20:50, informeaza Loteria Romana. La cea de-a sasea extragere saptamanala se vor acorda 80 de premii a cate 10.000 de lei si un premiu de 100.000 de lei. Potrivit sursei citate, la aceasta…

- Social – democrații nu s-au decis inca daca vor sprijini sau nu guvernul minoritar PNL – UDMR, sub conducerea lui Nicolae Ciuca, prim –ministru desemnat. Intrebat daca PSD este dispus sa voteze un guvern minoritar, fara intrarea la guvernare, Marcel Ciolacu, președintele PSD, a spus ca situația este…

- Intrebat despre posibilitațile de prevenire a crizei energetice din țara, dar și „altor probleme”, fost viceministru al Economiei, Iurie Muntean, a raspuns ca „aceasta ar fi fost posibil, daca partidul de la guvernare, indiferent care este, avea un plan structurat pe direcții”. Declarațiile au fost…

- Romania a pierdut fonduri europene de 4,7 milioane de euro pentru decontarea de teste RT PCR si rapide antigen pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2, a declarat, joi, premierul interimar Florin Citu. Acesta sustine ca situația a fost generata de fostul ministru al Sanatatii, Ioana Mihaila, nu a…

- Premierul Florin Citu afirma ca va fi presedintele PNL, iar liderii USR PLUS trebuie sa inteleaga ca, incepand luni, vor discuta cu el in aceasta calitate si “nu-i roaga nimeni sa vina la guvernare”. “De luni (…) o sa fiu presedintele PNL si vom discuta altfel. Ceea ce trebuie sa inteleaga cei de la…

- Sambata s-au redeschis colegiile si liceele in Afganistan, insa, numai baietii au primit permisiunea sa se intoarca la scoala. O masura criticata de UNICEF, care a indemnat noul regim taliban sa nu lase fetele deoparte. Ministerul Educatiei a anuntat ca isi vor incepe activitatea “toti profesorii barbati…

- Co-presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a afirmat, vineri, ca propunerea unui premier de catre formatiunea pe care o conduce este cea mai buna modalitate de a se asigura ca, daca revine la guvernare, poate face reforme. El a mentionat ca, daca USR PLUS nu are garantia ca poate face reforme, se poate…