In cursul zilei de joi, urmeaza sa fie investit un nou guvern israelian, care va fi cel mai religios si extremist din istoria tarii. Alianta premierului Benjamin Netanyahu cu sionistii religiosi si partidele nationaliste a iscat ingrijorare in tara si peste granite, informeaza Rador.

Premierul israelian desemnat Benjamin Netanyahu a obtinut luni castig de cauza in procesul impotriva fostului sef de Guvern israelian Ehud Olmert, care l-a catalogat - pe el si pe membrii familiei sale - drept "bolnavi mentali" in cadrul unor interviuri, relateaza AFP.

- Premierul israelian in functie, Yair Lapid, liderul formatiunii Yesh Atid, l-a felicitat, joi seara, pe Benjamin Netanyahu, liderul partidului Likud, pentru victoria in scrutinul parlamentar si a anuntat transferul ordonat al puterii.

Statele Unite si-au exprimat speranta miercuri ca urmatorul guvern israelian va continua sa respecte drepturile minoritatilor, in contextul in care fostul premier Benjamin Netanyahu pare sa revina la putere cu ajutorul extremei drepte, transmite AFP, citat de Agerpres.

Gigi Becali este criticat dur in presa din Belgia in ziua in care FCSB infrunta Anderlecht in grupele Europa Conference League. Jurnaliștii au amintit ca omul de afaceri a spus ca se retrage din fotbal daca va fi obligat sa inființeze o echipa feminina, dar și de momentul in care a criticat un jucator

- Noul ministru britanic de Finante, Jeremy Hunt, a anulat cea mai mare parte a pachetului economic anuntat de Guvern cu doar cateva saptamani in urma, inclusiv planificata reducere a impozitului pe venit, transmit Reuters si AP.