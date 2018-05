Noul guvern italian: Matteo Salvini promite 'o abordare culturală uşor diferită' Matteo Salvini, politicianul care a adus jumatate de duzina de ministri de extrema dreapta in guvernul italian, si-a sarbatorit joi seara succesul in fata simpatizantilor Ligii promitand "o abordare culturala usor diferita", relateaza AFP. "Fara a promite miracole, pot sa spun ca mi-ar placea ca dupa primele luni ale acestui guvern al schimbarii sa avem o tara cu putine impozite in minus si putina securitate in plus, putin mai multa munca si putin mai putin imigranti clandestini", a declarat noul ministru de interne la un miting de la Sondrio, din apropiere de frontiera elvetiana. In ceea ce priveste… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Italiene, o figura institutionala respectata, are prerogative limitate, dar care s-au dovedit importante in caz de criza politica, scrie AFP. Presedintele italian, Sergio Mattarella, a refuzat sa numeasca un eurosceptic la conducerea Ministerul Finantelor, prezentat,…

- Luigi Di Maio si Matteo Salvini, liderii miscarilor antisistem si, respectiv, de extrema dreapta din Italia, si-au exprimat furia lor, duminica seara, dupa ce Giuseppe Conte, premierul propus de ei, a renuntat la formarea guvernului, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Presedintele Italiei, Sergio…

- Comisia Europeana a lansat marti un avertisment noului Guvern italian asupra derapajelor bugetare, reamintind ca Italia se numara printre cele mai indatorate state din zona euro. Avocatul si profesorul de drept Giuseppe Conte (54 de ani) este propunerea noii coalitii populiste formate din…

- Conte este un jurist universitar, specialist in drept civil si administrativ, necunoscut marelui public. El a fost prezentat inaintea alegerilor legislative de la 4 martie de catre M5S drept un posibil ministru insarcinat cu ”debirocratizarea” functiei publice.Presedintelui Republicii ii…

- Luigi Di Maio ataca partidele si ii acuza pe liderii lor ca se gandesc doar la functii, nu si la interesele tarii. Di Maio vrea ca italienii sa revina la urne in iunie si i se adreseaza lui Matteo Salvini: "Sa mergem impreuna la Palatul Quirinale (sediul presedintiei) pentru a cere alegeri anticipate".…

- Papa Francisc a salutat comunitatea romilor cu ocazia zilei internationale dedicata lor, duminica, in timp ce liderul Ligii Nordului (extrema dreapta), Matteo Salvini, i-a invitat pe Twitter sa "fure mai putin", relateaza France Presse, conform agerpres.ro. ''Sper ca ziua (internationala a…

- Votul din Italia exprima in mod clar respingerea fostei clase politice din Italia, exasperarea fata de marasmul economic si tensiunile provocarte de catre fosta clasa politica in fata unui marasm economic si a tensiunilor provocate de migratie in Europa. In momentul acesta, se poate spune ca Italia…

- Matteo Salvini, seful Ligii (extrema dreapta), a afirmat luni ca "dreptul si datoria" de a guverna apartine coalitiei de dreapta, care s-a clasat pe primul loc dupa alegerile de duminica, cu 37% din voturi, scrie AFP.