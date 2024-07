Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al Marii Britanii a prezentat miercuri agenda legislativa a prim-ministrului Keir Starmer, promițand un guvern de serviciu axat pe revigorarea economiei și abordarea problemelor, de la o lipsa acuta de locuințe la o criza a costului vieții, noteaza Mediafax.

- Noul premier al Marii Britanii, Keir Starmer, s-a angajat sa inițieze o noua era de relații mai stranse cu Europa, astfel incat generațiile viitoare sa poata privi in urma „la ceea ce continentul nostru a realizat impreuna", conform The Guardian.

- Președintele SUA Joe Biden l-a felicitat vineri, intr-o convorbire telefonica, pe noul premier britanic Keir Starmer.Starmer a fost investit, vineri, in funcție, de Regele Charles al III-lea, dupa victoria...

- Noua prima doamna a Marii Britanii, „Lady Vic” se muta in Downing Street 10, dar va continua sa lucreze in sistemul de sanatate britanic. Victoria Starmer, sotia noului premier britanic, Keir Starmer, are un cult al confidentialitatii, iar imaginile alaturi de sotul ei erau rare. A mers la vot impreuna…

- Keir Starmer este pe cale sa devina urmatorul prim-ministru al Marii Britanii. „Astazi, Marea Britanie poate incepe un nou capitol”, a spus Starmer, joi, 4 iulie, la stratul alegerilor legislative. „O noua era a speranței și oportunitaților dupa 14 ani de haos și declin.”