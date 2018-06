Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul liderului socialist Pedro Sanchez a depus juramantul in fata regelui Felipe al VI- lea. : Dintre cei 17 ministri cati numara noul cabinet, doar 6 sunt barbati asa ca textul a fost modificat pe loc astfel incat sa includa formula Cosiliul de Ministre si Ministri.

- Guvernul spaniol al socialistului Pedro Sanchez, Executivul din care fac parte cele mai multe femei pe care tara l-a avut in istoria sa si cu un caracter proeuropean marcat, a depus juramantul joi in fata regelui Felipe al VI-lea, relateaza AFP. Acest Guvern este alcatuir din 11 femei ministru, in posturi…

- Noul guvern spaniol, condus de socialistul Pedro Sanchez si cu cea mai numeroasa componenta feminina din istoria tarii si a Uniunii Europene, a depus joi juramantul in fata regelui Felipe al VI-lea, relateaza AFP si EFE. Din noul guvern, proeuropean, fac parte, pe langa premierul Pedro Sanchez (46 de…

- Liderul Partidului Socialist Muncitoresc din Spania, Pedro Sanchez, a depus ieri juramantul in Palatul Zarzuela și a devenit oficial premietur Spaniei. Sanchez, fiind ateist, a refuzat sa jure pe Biblie și in locul lui juramantul l-a depus Regele Filip VI, transmite Vedomosti.

- Noul premier al Spaniei, socialistul Pedro Sanchez, a depus juramantul in fata Regelui Felipe al VI-lea. Desi a intrat in istoria regatului dand jos Guvernul printr-o motiune de cenzura, tanarul premier pare sa fi impresionat cu un alt avantaj.

- Liderul Partidului Socialist din Spania a depus juramantul in fata regelui Felipe al VI-lea si a devenit noul prim-ministru al tarii. Pedro Sanchez este primul premier din istoria Spaniei care ajunge la putere in urma unei motiuni de cenzura.

- Socialistul spaniol Pedro Sanchez a depus sambata juramantul in fata regelui Felipe al VI-lea la Palatul Zarzuela, la periferia de nord-vest a Madridului, un scenariu pe care nimeni nu si-l imagina in urma cu doar cateva saptamani, succedandu-i conservatorului Mariano Rajoy, inlaturat de la putere printr-o…

- Sanchez devine astfel al saptelea prim-ministru al Spaniei dupa ce tara s-a intors la un sistem democratic la sfarsitul anilor 70, dupa dictatura lui Francisco Franco. Motiunea de cenzura a inregistrat 180 de voturi pentru, 169 impotriva si o abtinere. Sanchez a sugerat joi ca va incerca sa guverneze…