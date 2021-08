Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Cabinetului de ministri al Republicii Moldova, in frunte cu premierul Natalia Gavrilita, au depus juramantul in fata presedintelui Maia Sandu vineri, 6 august, imediat dupa ce au primit votul de incredere al Parlamentului.

- Abia au reușit sa ajunga in Parlament și deja pleaca. Este vorba despre prim-ministra desemnata de Maia Sandu, Natalia Gavrilița, și alți trei parlamentari din fracțiunea PAS, inaintați de ultima in calitate de miniștri in componența noului Guvern, ce urmeaza a fi votat in cadrul ședinței de vineri…

- Candidata la funcția de premier al Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, anunța ca, la inceputul saptamanii viitoare, va face publica lista de miniștri. Despre aceasta candidata a anunțat intr-un mesaj pe pagina sa de Facebook. "Azi am fost nominalizata de președintele Maia Sandu la…

- Natalai Gavrilița este oficial candidatul propus de Partidul Acțiune și Solidaritate pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Anunțul a fost facut de deputatul PAS, Mihai Popșoi dupa consultarile cu președintele țarii, Maia Sandu. {{538357}}”Astazi, așa cum prevede Constituția am venit…

- Mai multe persoane straine care locuiesc in municipiul Chișinau au depus, marți juramantul pentru acordarea sau redobandirea cetațeniei Republicii Moldova. Printre aceștia sunt: ruși, turci, sirieni, afgani și sudanezi.

- Au mai ramas 7 zile pana in ziua votului cand cetațenii Republicii Moldova vor alege un nou Parlament și implicit un nou Guvern. Toți actorii politici au cateva țeluri, iar poza momentului e aceasta:1. PAS / Maia Sandu - scor > 40%, unde includ și diaspora, astfel incat redistribuirea sa-i aduca…

- Lupta pentru viitorul Republicii Moldova intra in linie dreapta. Pentru alegerile anticipate din 11 iulie s-au inscris in cursa 14 partide și batalia pentru formarea noului guvern se va da intre partidul infiintat de actualul presedinte, Maia Sandu, si blocul fostilor presedinti, Igor Dodon si Vladimir…

- Miniștrii actualului guvern interimar al Republicii Moldova nu au nicio responsabilitate pentru aprobarea sau neaprobarea anumitor documente in cadrul ședinței Cabinetului de Miniștri și, din punct de vedere juridic și constituțional, acest guvern poate fi numit iresponsabil. Despre acest lucru a declarat…