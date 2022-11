Noul guvern al Italiei va extinde concesiunile de forare pentru gaze naturale în Marea Adriatică Masura va lua forma unui amendament la un decret guvernamental care urmeaza sa fie aprobat in Parlament in urmatoarele zile, a declarat Meloni reporterilor, vineri. Guvernul are in vedere concesiuni pe 10 ani, pentru a fora intre noua si 12 mile in largul coastei adriatice a Italiei, extragand pana la 15 miliarde de metri cubi de gaz, a declarat ministrul Energiei, Gilberto Pichetto Fratin, la o conferinta de presa alaturi de Meloni. Un proiect al programului vazut de Reuters stabilea limita de extractie la 10 miliarde de metri cubi pe o perioada de 15 ani. Conform planurilor Romei, gazele din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

