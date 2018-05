Stiri pe aceeasi tema

- Manifestantii s-au adunat intr-una dintre pietele centrale din Barcelona, cerand "libertate pentru prizonierii politici", scrie Mediafax. Organizatorii marsului au precizat ca actiunea de duminica are rolul de a "apara institutiile catalane si drepturile fundamentale ale cetatenilor"…

- Procurorii germani au decis marti sa solicite unui tribunal regional extradarea fostului lider catalan Carles Puigdemont catre Spania, unde acesta este acuzat de rebeliune in legatura cu demersurile sale de anul trecut privind independenta Cataloniei, transmit DPA, AFP si Reuters. Carles…

- Fosta conducatoare catalana Clara Ponsati, vizata de un mandat european de arestare din cauza ca a luat parte la declararea unilaterala a independentei Cataloniei, s-a predat miercuri politiei din Scotia, unde s-a exilat, a constatat un jurmalist AFP. Fostul ministru catalan, care a sosit cu putin inainte…

- O instanta germana a prelungit detentia fostului lider catalan Carles Puigdemont in asteptarea unei decizii ce va fi luata de o instanta superioara in privinta extradarii acestuia in Spania, a precizat luni procurorul general din Schleswig, citat de Reuters. "A comparut calm si stapan…

- Fostul lider catalan, Carles Puigdemont, a fost retinut ieri in Germania, dupa ce autoritatile din Spania au emis mandat international de arestare. Avocatul acestuia, Jaume Alonso Cuevilla, a anuntat ca Puigdemont a fost retinut in Germania. Curtea Suprema de la Madrid a emis, vineri, mandate internationale…

- Proteste in Barcelona dupa arestarea lui Carles Puigdemont. Mii de persoane au iesit in strada, duminica, in aceeasi zi in care autoritatile din Germania l-au arestat pe fostul lider catalan Carles Puigdemont. Vezi galeria foto + 5 + 5 Intre protestatari si fortele de ordine au avut loc ciocniri, motiv…

- Carles Puigdemont, fostul lider separatist catalan cautat de autoritatile spaniole, care il acuza de rebeliune, a fost retinut de politie in Germania, a anuntat duminica avocatul sau, potrivit dpa. Puigdemont a fost retinut in momentul in care a trecut granita in Germania dinspre Danemarca, in drumul…

- Parlamentul Catalonei organizeaza o dezbatere și voteaza, joi, un nou candidat la funcția de premier al regiunii, dupa ce liderul catalan Jordi Sanchez a renunțat la candidatura pentru ca se afla in arest. Roger Torrent, președintele Parlamentului de la Barcelona a anunțat, miercuri seara, ca Jordi…