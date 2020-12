Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul PNL - USR-PLUS - UDMR, condus de Florin Cițu, a trecut de votul Parlamentului. Au fost 260 de voturi "pentru" și 186 "impotriva"... The post Guvernul PNL – USR-PLUS – UDMR a trecut de votul Parlamentului / Cițu: Mulțumesc milioanelor de romani care au susținut aceasta coaliție appeared first…

- Total parlamentari - 455, prezenti - 446, voturi - 446. Voturi pentru acordarea increderii Guvernului - 260. Voturi contra - 186, abtineri - 0. Se constata ca este intrunita majoritatea necesara pentru ca Parlamentul sa acorde increderea Guvernului condus de Florin Citu. Anuntul oficial a fost primit…

- Guvernul Cițu a fost investit prin votul Parlamentului, dupa o zi de audieri și dezbateri in plen. Dezbaterile au fost unele aprinse, cu huiduieli și replici dure intre Opoziție și Putere. Miniștrii noului Cabinet vor depune astazi juramantul. Peste 500.000 de decese in aceasta regiune! Locul unde coronavirusul…

- Toți cei 18 miniștrii ai coaliției PNL, USR-PLUS, UDMR, propuși in guvernul Cițu au fost avizați pozitiv in comisiile parlamentare de specialitate. Urmeaza votul de investitura pentru guvern, de la ora 15:00, apoi, daca noul cabinet primește increderea legislativului, depunerea juramantului la Cotroceni.…

- LIVE TEXT. Noul Guvern ar putea fi investit astazi. Aviz favorabil pentru mai mulți miniștri propuși Noul Guvern, condus de premierul desemnat Florin Citu, ar putea fi investit astazi, prin votul plenului reunit al Parlamentului. Lista miniștrilor din Guvernul Cîțu şi programul…

- LIVE TEXT. Noul Guvern ar putea fi investit astazi. Florin Cițu a depus programul de guvernare la Parlament Noul Guvern, condus de premierul desemnat Florin Citu, ar putea fi investit astazi, prin votul plenului reunit al Parlamentului. Lista miniștrilor din Guvernul Cîțu şi…

- LIVE TEXT. Noul Guvern PNL-USR-UDMR ar putea fi investit astazi. Cițu a depus programul de guvernare la Parlament Noul Guvern, condus de premierul desemnat Florin Citu, ar putea fi investit astazi, prin votul plenului reunit al Parlamentului. Lista miniștrilor din Guvernul Cîțu şi…

- Emil Radu Moldovan, președintele PSD Bistrița-Nasaud, a mulțumit alegatorilor din județ pentru votul de incredere: „Impreuna, am mai trecut cu bine o etapa, prin alegerea reprezentanților PSD Bistrița-Nasaud care vor merge in Parlament, unde vor fi vocea bistrițenilor in Legislativul Romaniei. Va mulțumim,…