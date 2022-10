Stiri pe aceeasi tema

- Aleksandr Lukasenko a acuzat Polonia, Lituania si Ucraina ca pregatesc atacuri "teroriste" in Belarus, relateaza AFP. "Pregatirea in Polonia, Lituania si Ucraina a luptatorilor, inclusiv a radicalilor din Belarus, pentru a efectua sabotaj, acte teroriste si o revolta militara in tara, devine o amenintare…

- Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat pentru doua organizatii, una din Rusia, iar cealalta din Ucraina si un invidid din Belarus, Ales Bialiatski. Cele doua organizatii castigatoare sunt The Human Rights Memorial din Rusia si Center for Civil Liberties din Ucraina. Toti cei care au castigat sunt…

- „Nu ne-am așteptat la acest premiu”, spune pentru Libertatea directorul executiv al Centrului pentru libertați civile din Ucraina, Oleksandra Romanțova, dupa ce a aflat ca organizația sa a caștigat astazi premiul Nobel pentru Pace 2022. In acest an, premiul Nobel pentru Pace este imparțit intre trei…

- Șefa Centrului pentru Libertați Civile ucrainean, una dintre organizațiile laureate ale Premiului Nobel pentru Pace in 2022, a cerut, vineri, crearea unui tribunal pentru judecarea mai multor oficiali implicați in declanșarea razboiului sangeros din Ucraina printre care și dictatorii din Rusia și Belarus,…

- Liderul Ramzan Kadirov din Cecenia a declarat ca tara in fruntea careia se afla nu va furniza soldati dupa anuntul dat de Putin privind mobilizarea partiala. "Republica Cecenia si-a depasit planul de recrutare cu 254- chiar inainte de anuntul mobilizarii partiale", a scris Kadirov pe Telegram, potrivit…

- Dictatorul belarus și cel mai bun prieten al lui Putin, Belarus, a transmis miercuri, 24 august, un mesaj ucrainenilor cu ocazia zilei naționale a Ucrainei. Lukașenko, care a susținut razboiul rușilor in Ucraina, le transmite vecinilor ucraineni „Cer senin, toleranța, curaj, putere și succes in restabilirea…

- Moscova cauta recruți in inchisori, dupa ce a ramas fara suficienți soldați pe frontul din Ucraina. Autoritațile ruse le promit deținuților bani și libertate daca se vor oferi voluntari ca și soldați in armata Kremlinului, avand in vedere ca civilii nu mai sunt dispuși sa moara in razboiul lui Putin,…

- Marți, 9 august, ministerul belarus al apararii a anunțat ca forțele aeriene ale țarii vor organiza exerciții de antrenament militar in perioada 9-25 august, potrivit Reuters . De asemenea, exercițiile vor implica trageri reale și se vor desfașura in doua etape, in perioada 9-11 august in Belarus și…