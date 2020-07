”Florina Seres a fost numita general manager al Xerox Romania, incepand cu luna iulie a acestui an, fiind promovata de pe pozitia de Head of Marketing of Northern & Central Eastern Europe cluster, pozitie pe care o detinea din 2019”, a anuntat compania intr-un comunicat. Ea are o licenta in Matematica si Informatica, un masterat in Vanzari si Marketing si un MBA in General Management, de la University of Sheffield. “Lucrul in echipa este unul dintre cei mai importanti factori de succes in orice companie, iar in aceste conditii aparte, coeziunea echipei si increderea pe care putem sa ne-o acordam…