- ​Yannick Noah, fost tenismen si capitan nejucator al echipelor Frantei de Cupa Davis si FedCup, l-a citat pe Ion Tiriac, într-un mesaj postat pe retelele de socializare, pentru a-si exprima si el dezacordul fata de noul format al Cupei Davis, informeaza lequipe.fr. "Peste tot pe Internet,…

- Ion Tiriac a declarat, joi, ca faza finala a Cupei Davis, desfasurata la Madrid, a fost “o parodie” a unui eveniment vechi de 120 de ani si ca totul arata ca o tabara de refugiati. Presedintele FR Tenis considera ca seful federatiei internationale ar trebui sa demisioneze imediat, potrivit news.ro.“Cupa…

Ion Tiriac a declarat, joi, ca faza finala a Cupei Davis, desfasurata la Madrid, a fost "o parodie" a unui eveniment vechi de 120 de ani si ca totul arata ca o tabara de refugiati. Presedintele FR Tenis considera ca seful federatiei internationale ar trebui sa demisioneze imediat.

- Fed Cup si-a schimbat formatul, iar acest lucru nu a fost de la inceput pe placul Simonei Halep. Apropiat al castigatoarei de la Wimbledon, Ion Tiriac a precizat ca Simona nu va participa la FedCup, ea urmand sa se concentreze pe Jocurile Olimpice de la Tokyo (din vara anului viitor). Ce a spus…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul unu mondial, a afirmat ca "nu vede alta solutie" decat fuziunea celor doua competitii masculine de tenis pe echipe, Cupa Davis, care se desfasoara saptamana aceasta la Madrid dupa un nou format, si ATP Cup, care isi va face debutul in luna ianuarie, in Australia.…

- Japonia este ca si eliminata de la Cupa Davis, care se desfasoara la Madrid, dupa ce a pierdut ambele meciuri la simplu contra Serbiei si dupa ce a cedat in prima partida, luni, in fata Frantei cu 2-1. Miercuri, Filip Krajinovic (40 ATP) a trecut cu 6-2, 6-4 de Yuichi Sugita (104 ATP), in timp ce Novak…

