Noul film al lui Woody Allen va deschide Festivalul Internaţional de la San Sebastian Premiera mondiala a celei mai recente productii cinematografice a regizorului american Woody Allen, „Rifkin’s Festival”, va deschide, in afara competitiei, cea de-a 68-a editie a Festivalului International de Film de la San Sebastian, pe 18 septembrie, au anuntat organizatorii, citati de Hollywood Reporter si de EFE, potrivit Agerpres. Filmul, produs de The Mediapro Studio, Gravier Productions si Wildside, a fost filmat vara trecuta in San Sebastian si in alte orase din apropiere. ”Rifkin’s Festival” prezinta povestea unui cuplu de americani care participa la Festivalului International de Film… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

