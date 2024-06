Stiri pe aceeasi tema

- 2024 marcheaza a 125-a aniversare a marcii Fiat. Cu aceasta ocazie speciala, italienii prezinta un model nou. Este vorba despre Grande Panda, dezvoltat la Centro Stile din Torino, Italia. Noul Fiat Grande Panda are o lungime de 3.99 metri și va fi poziționat in segment B, compact. Modelul italian propune…

- Constructorul francez continua sa lanseze exemplare unicate pentru modelul Chiron. De aceasta data, cel mai nou astfel de exemplar este botezat Chiron Super Sport 55 1 OF 1, un omagiu adus lui Bugatti Type 55 Super Sport din anii '30. Noul exemplar este creat de divizia de personalizare Sur Mesure și…

- Constructorul sud-coreean va lansa in aceasta vara noul Ioniq 7, un viitor SUV electric cu 7 locuri. Noul model a fost surprins de catre fotospioni in timpul testelor publice, inainte de lansarea oficiala care va avea loc in iunie. Pana atunci, putem observa design-ul general al noului model, care este…

- Constructorul german a dezvaluit oficial noul Concept #5. Acesta anunța un viitor SUV electric de clasa medie, primul din istoria marcii. Versiunea de serie va deveni realitate in a doua jumatate a acestui an. La prima vedere, noul Concept Smart #5 aduce un design robust, care sugereaza ca mașina va…

- Smartphone-ul Xiaomi 14 Ultra e disponibil prin canalele partenerilor oficiali Xiaomi in Romania. Modelul in varianta cu memorie RAM de 16GB și 512 GB spațiu de stocare, are un preț recomandat de vanzare de 7.499 lei. Inspirat din estetica camerelor tradiționale, Xiaomi 14 Ultra este un flagship conceput…

- Constructorul britanic de mașini exotice se pregatește sa pașeasca intr-o noua era. Recent, McLaren a fost cumparata in intregime de catre fondul suveran al statului Bahrain, iar acum, marca britanica ne ofera cateva schițe care sugereaza cum vor arata viitoarele sale modele. Astfel, viitoarele mașini…

- Noua generație Porsche Panamera a fost prezentat la finalul anului trecut, la Shanghai, apoi in cadrul unui eveniment la Dubai. In Europa, noul Panameara a ajuns de-abia anul acesta și nu oriunde. Modelul german a pașit, pentru prima oara, pe pamant european la Cluj, cu ocazia turneului de tenis Transylvania…

- Conținut oferit de: Partener extern. Excelența in medicina este determinata de experiența personalului și, in egala masura, de resursele pe care le au la dispoziție pentru a efectua toate procedurile de care pacienții au nevoie pentru o ingrijire corespunzatoare. Drept urmare, dotarea spațiilor medicale…